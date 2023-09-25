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Форвард «Сочи» Криштоф о «Словане» в КХЛ: «Было бы здорово вернуться, но сейчас, наверное, это невозможно»

«Ребята, которые играли в «Словане» в КХЛ, рассказывали, что на домашних матчах всегда было битком. Было бы здорово вернуться.

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