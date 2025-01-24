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Что случилось ночью, 24 января 2025 года

Что случилось ночью, 24 января 2025 года

Через две недели планируется провести обсуждение второго этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщил глава ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин.

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