Жена Градского заявила о возможном нарушении в экспертизе при разделе имущества Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП Третья жена умершего российского певца Александра Градского Ольга Градская заявила о возможной ошибке в судебной экспертизе, на основе которой было принято решение о разделе имущества артиста.