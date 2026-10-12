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Царьград

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115 лесных пожаров с начала года: в МЧС назвали главную причину

115 лесных пожаров с начала года: в МЧС назвали главную причину

В Свердловской области с начала года зарегистрировано 115 лесных пожаров, охвативших свыше 2,5 тысячи гектаров, при этом 113 очагов потушили в первые сутки.

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