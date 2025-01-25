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Царьград

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Российские силы поразили 132 района инфраструктуры ВСУ за сутки.

Российские силы поразили 132 района инфраструктуры ВСУ за сутки.

Российская авиация нанесла удары по 132 объектам ВСУ, включая военные аэродромы и склады беспилотников.

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