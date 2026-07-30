«Восемь погибших, десятки раненых»: Зеленский рассказал о работе ПВО Украины На Украине восемь погибших и десятки раненых в результате отражения ночной атаки ВС РФ.
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«Восемь погибших, десятки раненых»: Зеленский рассказал о работе ПВО Украины На Украине восемь погибших и десятки раненых в результате отражения ночной атаки ВС РФ.
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