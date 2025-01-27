🇨🇳🇯🇵 Восстановление связей КНР и Японии — при чем здесь Фукусима? Китайские власти, кажется, действительно взяли курс на улучшение отношений с японской стороной.
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🇨🇳🇯🇵 Восстановление связей КНР и Японии — при чем здесь Фукусима? Китайские власти, кажется, действительно взяли курс на улучшение отношений с японской стороной.
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