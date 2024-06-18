Байден поблагодарил НАТО за поддержку Украины

Президент США Джо Байден провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой выразил благодарность за поддержку Украины со стороны альянса, 18 июня об этом сообщили в Белом доме.
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