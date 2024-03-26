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"Росатом" разработает систему добровольной сертификации ИТ-решений

"Росатом" разработает систему добровольной сертификации ИТ-решений

Госкорпорация "Росатом" приступила к разработке системы добровольной сертификации ИТ-решений, с помощью которой можно будет оценить соответствия требованиям функциональности и надежности программного обеспечения и ИТ-оборудования на значимых объектах критической информационной инфраструктуры в атомной отрасли.

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