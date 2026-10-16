“A judge threatened to sanction President Donald Trump for failing to sit for a mandatory deposition in the $10 billion defamation suit he filed against the British Broadcasting Corp,” Bloomberg reports.
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