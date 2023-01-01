Барабанов забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 22 очка в 33 играх

Александр Барабанов забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». Форвард «Сан-Хосе» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (2:5).
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