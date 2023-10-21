Глава Минобороны Израиля Галант: "Хезболла" вступила в конфликт против Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военизированная ливанская шиитская организация "Хезболла" приняла решение вступить в конфликт против израильского государства, поэтому ей придется заплатить "тяжелую цену" за свои ракетные и артиллерийские удары по военным объектам и войскам на севере страны.
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