Глава Минобороны Израиля Галант: "Хезболла" вступила в конфликт против Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военизированная ливанская шиитская организация "Хезболла" приняла решение вступить в конфликт против израильского государства, поэтому ей придется заплатить "тяжелую цену" за свои ракетные и артиллерийские удары по военным объектам и войскам на севере страны.