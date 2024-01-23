Депутаты в Аргентине потребовали объяснить отказ от вступления в БРИКС

Один из них предложил отменить предыдущее решение 15 оппозиционных депутатов аргентинского конгресса выступили с обращением к президенту страны и потребовали объяснить, почему Аргентина отказалась от вступления в БРИКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии