Воровка и мошенница: всплыли новые доказательства коррупции главы Еврокомиссии

Недавно стали известны новые-старые подробности колоссального скандала вокруг коррупционных махинаций председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по закупкам антиковидных вакцин производства корпорации «Пфайзер»: 27 ноября в бельгийском Льеже прошла презентация книги «UrsulaGates.
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