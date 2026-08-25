После похода в туалет за 500 рублей волгоградский политик задал неудобный вопрос Собянину

Искандер

С 21

Лужков был чудовищным взяточником, вы не знали? Ничего себе!!!!! Ни один руководитель Москвы, ни в какие времена, не сделал для Москвы столько, сколько сделал Собянин. Он удвоил количество станций метро!!! Многое сделал для улучшения дорог! для строительства!!! Ситуация с туалетами, рассказанная в данной статье - действительно, омерзительна, соглашусь со всеми в этом вопросе. Но не надо лить грязь на всё подряд. Задумайтесь: когда он организовал увеличение (строительство) станций метро - вы хоть раз написали о своём восхищении им, о вашей благодарности ему? А как увидели негативное, по которому наверняка будут приняты меры - вы срочно превратились в диванных политиков. Ну, да, диванные политики - они такие!!! только гадости видят.