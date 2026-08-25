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После похода в туалет за 500 рублей волгоградский политик задал неудобный вопрос Собянину

После похода в туалет за 500 рублей волгоградский политик задал неудобный вопрос Собянину

Блокнот Волгоград Экс-депутата Госдумы и Волгоградской областной думы нескольких созывов шокировал визит в туалет московского ЦУМа.

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Комментарии
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александр чибисов
накуй вообще в цум ходить там цены на все заоблачные не только в туалете
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3 н.
Александр Мурзин
Очередной треп, для раскачки ситуации, дятлы при чем тут Путин, вам лиш бы попиз....ть.
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3 н.
И
Искандер
С 21
Лужков был чудовищным взяточником, вы не знали? Ничего себе!!!!!  Ни один руководитель Москвы, ни в какие времена, не сделал для Москвы столько, сколько сделал Собянин. Он удвоил количество станций метро!!! Многое сделал для улучшения дорог! для строительства!!!  Ситуация с туалетами, рассказанная в данной статье - действительно, омерзительна, соглашусь со всеми в этом вопросе. Но не надо лить грязь на всё подряд.  Задумайтесь: когда он организовал увеличение (строительство) станций метро - вы хоть раз написали о своём восхищении им, о вашей благодарности ему? А как увидели негативное, по которому наверняка будут приняты меры - вы срочно превратились в диванных политиков.  Ну, да, диванные политики - они такие!!! только гадости видят.
Полно бабьей дурью маяться на тему &quot;диванных политиков&quot;. Набери в ЛЮБОМ поисковике &quot;Собянин взяточник&quot; и чтива про мэра, и его семейку хватит на месяц. Впрочем, дуры читать не любят, пузыриться заезженным штампом о &quot;диванных политиках&quot; (какая &quot;политика&quot; в сортире ЦУМа?!) куда проще. Дуры  - они такие!!!
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3 н.