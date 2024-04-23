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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие 1199-го мотострелкового полка группировки «Днепр» уверенно держат оборону на левом берегу Днепра в Запорожской области

Военнослужащие 1199-го мотострелкового полка группировки «Днепр» уверенно держат оборону на левом берегу Днепра в Запорожской области

Имея все необходимые средства боевого поражения противника и надежные замаскированные глубоко эшелонированные позиции, российские военнослужащие ежедневно обеспечивают безопасность освобожденных территорий.

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