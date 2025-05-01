Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Многие люди и поныне задаются интересным вопросом: куда на самом деле делись советские вклады, которые "сгорели" в девяностые? Экономист Михаил Хазин разрушил интригу.
Куда делись советские вклады? Хазин ответил: "Я там работал и всё видел"
Комментарии
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Евгений Кислинский
так я и есть капиталист, у меня есть своё собственное предприятие, мне не надо акции, в настоящее время только рукожопые не капиталисты, рукожопые не знают что надо работать, и зарабатывать,
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6 час.
Константин Самарин
То-же самое творилось и в Союзных Республиках. У меня 10000 псу под хвост.
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4 час.
ГМ
Геннадий Малахов
А сейчас жиды забесплатно хапнули все природные ресурсы Украины!!! Чтобы Вам жиды жилось хорошо!
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3 час.
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