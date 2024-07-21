БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ОБМАНУТЫЕ "ТЕРРОРИСТЫ" С КОКТЕЙЛЯМИ МОЛОТОВА: ВЫПОЛНИЛИ ПРИКАЗ И ТУТ ЖЕ ПОПАЛИСЬ

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В Петербурге задержали пенсионера, который бросил бутыль с зажигательной смесью в двери военкомата.

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