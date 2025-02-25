История и реальность показывают, что Китай и Россия -- хорошие соседи и настоящие друзья -- Си Цзиньпин

Пекин, 24 февраля /Синьхуа/ -- История и реальность показывают, что Китай и Россия -- хорошие соседи, которых невозможно разлучить, и настоящие друзья, разделяющие радости и невзгоды, поддерживающие друг друга и добивающиеся общего развития.