История и реальность показывают, что Китай и Россия -- хорошие соседи и настоящие друзья -- Си Цзиньпин

Пекин, 24 февраля /Синьхуа/ -- История и реальность показывают, что Китай и Россия -- хорошие соседи, которых невозможно разлучить, и настоящие друзья, разделяющие радости и невзгоды, поддерживающие друг друга и добивающиеся общего развития.
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