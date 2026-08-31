Мирошник: Украина отказывается забирать многочисленные тела боевиков

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Российская сторона неоднократно предлагала Украине провести гуманитарные акции по передаче тел боевиков ВСУ, однако Киев отвергает данные инициативы.
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