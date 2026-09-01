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Газета.ру

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Американка нашла потерянное кольцо спустя 28 лет

Американка нашла потерянное кольцо спустя 28 лет

Женщина из США потеряла кольцо и нашла его спустя 28 лет, пишет UPI.Два любителя поиска сокровищ из США случайно вернули владельцу школьное кольцо, которое пролежало на дне озера в Нью-Йорке почти три десятилетия.

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