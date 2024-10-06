Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    С отказных детей взять нечего, а вот дома старых людей  (слепых, инвалидов, хроников и тп), которые отдали свои дома ...И это семейные це...
  • Врам Тавризов
    Да, если не можете делать по уму, лучше отказывайтесь, чтобы не опошлять хорошую идею или  начинаниеИ это семейные це...
  • Игорь Максаков
    СССР был и остаётся в умах нормальных людей самой лучшей страной в мире и с самой правильной идеологией!Ответ противникам...

Наверху предложили ввести налог на бездетность по аналогии с тем, что действовал в СССР

Наверху предложили ввести налог на бездетность по аналогии с тем, что действовал в СССР

Avia.pro - СМИ Все это предложил Гуру-лев - видео внизу статьи. Введение налога на бездетность — это не просто экономическая мера, это целый шаг к восстановлению демографической справедливости и спасению будущего поколения! Мы слишком долго позволяли людям избегать самой главной миссии на земле — продолжения рода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх