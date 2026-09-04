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Аргументы и Факты

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Знаки над деревьями: отшельник рассказал, что может помочь найти Усольцевых

Знаки над деревьями: отшельник рассказал, что может помочь найти Усольцевых

Отшельник Оджан Наумкин, проживший 20 лет в алтайском лесу, в разговоре с aif.ru оценил шансы пропавшей в тайге Красноярскогго края семьи Усольцевых выжить.

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