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Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления в ЕС

Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому кабмин страны должен выполнить все требования Еврокомиссии для ускорения начала переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз.

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