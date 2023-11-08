Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому кабмин страны должен выполнить все требования Еврокомиссии для ускорения начала переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз.
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