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Школьников Поморья приглашают принять участие в акции «Летопись сердец»

Школьников Поморья приглашают принять участие в акции «Летопись сердец»

Она проходит с 1 по 15 мая в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»В этом году акция посвящена детской литературе и фильмам о Великой Отечественной войне для детей.

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