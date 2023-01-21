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Отопительный период 2022-2023 года на объектах ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО проходит в штатном режиме

Отопительный период 2022-2023 года на объектах ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО проходит в штатном режиме

В настоящее время продолжается бесперебойное обеспечение потребителей коммунальными ресурсами, все системы жилищно-коммунальной инфраструктуры ЖКС № 2 работают в штатном режиме.

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