Глава Польши Дуда предложил направить на Украину полицию и сапёров

Предложение отправить на Украину от стран Европы после окончания боевых действий полицейских и сапёров вместо миротворцев выдвинул президент Польши Анджей Дуда 6 марта на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, трансляция велась в социальных сетях канцелярии президента.