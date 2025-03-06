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Глава Польши Дуда предложил направить на Украину полицию и сапёров

Глава Польши Дуда предложил направить на Украину полицию и сапёров

Предложение отправить на Украину от стран Европы после окончания боевых действий полицейских и сапёров вместо миротворцев выдвинул президент Польши Анджей Дуда 6 марта на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, трансляция велась в социальных сетях канцелярии президента.

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