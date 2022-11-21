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Американские СМИ: Запад целенаправленно дразнил «русского медведя»

Американские СМИ: Запад целенаправленно дразнил «русского медведя»

Анализ статьи американского журнала The American Conservative Источник: kakogo-chisla.ru «С самого начала украинского конфликта западные СМИ, политики и все подконтрольные неправительственные организации в один голос принялись обвинять Россию.

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