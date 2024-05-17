Со следующего года Qualcomm перестанет снабжать Huawei своими компонентами На прош...

Со следующего года Qualcomm перестанет снабжать Huawei своими компонентамиНа прошлой неделе власти США окончательно запретили Qualcomm поставлять для нужд Huawei Technologies компоненты, хотя правом снабжать её решениями для сетей 4G американская компания пользовалась до последнего времени за счёт полученной ещё при Дональде Трампе экспортной лицензии.