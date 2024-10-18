Будет вкусно
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Будет вкусно

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Грибное лукошко: блюда из грибов для всей семьи

Грибное лукошко: блюда из грибов для всей семьи

Грибы — наш любимый лесной деликатес, без которого осеннее меню было бы неполным. У нас еще остается немного времени, чтобы собрать урожай этого года и сделать заготовки на зиму.

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Комментарии
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Вера Федорова
Спасибо за рецепты👌, а я ещё делаю как бы плов, только вместо мяса добавляю грибы- тоже вкусно.
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12 час.

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