Аршавин попросил Путина помочь создать аналог игры FIFA

Он обратился к президенту во время церемонии открытия первых Игр будущего.фото: fc-zenit.ru--> Экс-капитан сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь создать отечественный аналог компьютерной игры FIFA.