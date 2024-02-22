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Аршавин попросил Путина помочь создать аналог игры FIFA

Аршавин попросил Путина помочь создать аналог игры FIFA

Он обратился к президенту во время церемонии открытия первых Игр будущего.фото: fc-zenit.ru--> Экс-капитан сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь создать отечественный аналог компьютерной игры FIFA.

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