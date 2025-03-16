Рогов: Силы РФ ликвидировали одного из главарей "Правого сектора" Алексеева

Боевика удалось уничтожить, предположительно, атакой дронов Российские военные ликвидировали в Запорожской области одного из главарей львовской ячейки организации "Правый сектор" (признана террористической и запрещена в РФ) Михаила Алексеева.
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