Как Россия помогла Северу в Гражданской войне в США

Отношения двух государств в XIX веке были вполне доброжелательными. Санкт-Петербург и Вашингтон сближала их неприязнь к Великобритании, да и делить между собой им было нечего.
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