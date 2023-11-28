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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов избежал сотрясения после столкновения с Торменой. Вратарь «Краснодара» может сыграть с «Оренбургом»

Напомним, вратарь «Краснодара» и защитник «быков» Витор Тормена столкнулись головами в конце первого тайма матча 16-го тура Мир РПЛ с «Уралом» (1:3), Тормена был заменен сразу же, Сафонов – позже.

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