SHOT: Двое школьников пытали семиклассницу электрошокером

ninikooo Митусова

И мы должны быть толерантны к этим малолетним бандитам?! А может пора уже называть все своими именами?! « они же дети» в такими случаях « не прокатывает» назначать их родителям неподьемные штрафы/ чтобы вся семья расплачивалась годами за плохое воспитание своих детей, растущих мерзавцами.