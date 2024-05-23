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SHOT: Двое школьников пытали семиклассницу электрошокером

SHOT: Двое школьников пытали семиклассницу электрошокером

В Подмосковье двое школьников пытали семиклассницу, используя электрошокер. Об этом пишет telegram-канал SHOT.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
И мы должны быть толерантны к этим малолетним бандитам?! А может пора уже называть все своими именами?! « они же дети» в такими случаях « не прокатывает» назначать их родителям неподьемные штрафы/ чтобы вся семья расплачивалась годами за плохое воспитание своих детей, растущих мерзавцами.
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