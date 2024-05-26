Сегодня в Измайловском саду пройдет День города

Событие приурочено к фестивалю «Петербург. Пространство Пушкина», начало в 13:00 Когда-то в Молодежном театре на Фонтанке существовала добрая традиция – отмечать День города гуляньями в Измайловском саду.
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