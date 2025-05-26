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«Было ощущение, что попал в ад» Штурмовики ЧВК «Вагнер» вспоминают кровавую битву за Бахмут. Как шли бои против элитных частей ВСУ?

«Было ощущение, что попал в ад» Штурмовики ЧВК «Вагнер» вспоминают кровавую битву за Бахмут. Как шли бои против элитных частей ВСУ?

Ровно два года назад, в конце мая 2023 года, завершились бои за Артемовск (Бахмут). Сражение стало одним из самых кровопролитных и самым продолжительным за весь период специальной военной операции (СВО) на Украине.

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