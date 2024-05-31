Канцелярия Нетаньяху: сделка позволит освободить заложников и уничтожить ХАМАС

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильской переговорной группе разработать план сделки по Газе, который гарантирует, что операция в анклаве не закончится до уничтожения радикального движения ХАМАС и освобождения заложников.
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