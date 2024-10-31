В Самаре завершается реконструкция улицы XXII съезда КПСС

В Самаре продолжаются работы по реконструкции улицы XXII съезда партии. На данный момент уже завершены значительные этапы строительства, включая демонтаж гаражей, расширение тротуаров и установку горизонтальных площадок для маломобильных групп населения.
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