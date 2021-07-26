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Врач назвал болезни, о которых могут говорить шершавые локти

Врач назвал болезни, о которых могут говорить шершавые локти

Покрасневшая и шершавая кожа на локтях может говорить о серьезных проблемах с внутренними органами. Об этом предупредила врач дерматолог-косметолог и глава клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.

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