Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Токио (WTA). 1-й круг. Самсонова сыграет с Мария, Калинина – с Крюгер

Сетка турнира здесь. Toray Pan Pacific Open Tennis Токио, Япония 25 сентября – 1 октября 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, хард Первый круг Татьяна Мария (Германия)  Людмила Самсонова (Россия) Дата проведения 25 сентября, 11.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх