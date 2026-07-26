СМИ: Белый дом счел масштабную операцию против Ирана слишком рискованной

По информации издания, одним из ключевых факторов стали опасения Вашингтона по поводу сокращения запасов американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и других средств противовоздушной обороны, размещенных Пентагоном на Ближнем Востоке.
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