Лига PARI. «Спартак» Кострома в гостях у «Арсенала», «Урал» сыграет с «Велесом» в субботу

В 13-м туре Лиги PARI «Спартак» из Костромы сыграет в гостях с тульским « Арсеналом ». В субботу « Урал » примет «Велес», « Торпедо » встретится на выезде с «Ленинградцем», « Нижний Новгород » проведет домашний матч с «Енисеем».