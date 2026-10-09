Лига PARI. «Спартак» Кострома в гостях у «Арсенала», «Урал» сыграет с «Велесом» в субботу

В 13-м туре Лиги PARI «Спартак» из Костромы сыграет в гостях с тульским « Арсеналом ». В субботу « Урал » примет «Велес», « Торпедо » встретится на выезде с «Ленинградцем», « Нижний Новгород » проведет домашний матч с «Енисеем».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым