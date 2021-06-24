Нужен срочный рывок: эти реформы похоронят суверенитет России

Русская веснаПрогрессНужен срочный рывок: эти реформы похоронят суверенитет России Выразителем отношения некоторых правительственных кругов к реформам образования является президент Сбербанка Герман Греф.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИБИрина БогдановаТупой Греф хочет чтоб все стали ещё тупее его?:(( а пошёл он в зад!!!:( он слишком глуп чтоб диктовать самой умной нации на земле как обучать своих детей!!!:( если он правительство и президента обвёл вокруг пальца, то народ его шкурную сущность видит не вооруженным глазом:(!!!! И никогда не позволит себя оболванивать!!!Комментировать
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