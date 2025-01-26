В Британии рассказали о нелегальном ввозе детей украинских беженцев

Independent: Украинцы стали чаще вывозить детей в Британию нелегальным способами Украинским беженцам все чаще приходится прибегать к сомнительным и порой нелегальным способам, чтобы провезти своих детей в Соединенное Королевство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии