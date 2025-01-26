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В Британии рассказали о нелегальном ввозе детей украинских беженцев

В Британии рассказали о нелегальном ввозе детей украинских беженцев

Independent: Украинцы стали чаще вывозить детей в Британию нелегальным способами Украинским беженцам все чаще приходится прибегать к сомнительным и порой нелегальным способам, чтобы провезти своих детей в Соединенное Королевство.

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