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США захлестнула волна суицидов. Люди уходят их жизни, став жертвами международных мошенников и потеряв всё имущество

США захлестнула волна суицидов. Люди уходят их жизни, став жертвами международных мошенников и потеряв всё имущество

Знаете, в чём принципиальная разница между американцем и россиянином, оставшимися без средств к существованию? Наши редко в такие моменты задумываются о том, чтобы свести счёты с жизнью.

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Комментарии
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михаил некрасов
Проблема не только В России.. т ещё больше ПРОБЛЕМЫ в мире от мошенников их стало больше и опаснее.. вот как их Вычислить обнаружить и Под суд.. и наказание должно быть внушительным чтоб другим было НЕПОВАДНО.НА САМЫЕ БОЛЬШИЕ СРОКИ.. ПРИ И ПОВТОРНОМ ПОЖИЗНЕННЫЕ..
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3 час.
МБ
Максим Буров
Американец Оливер Джордан, став жертвой сетевых мошенников, провел восемь ночей в состоянии комы в медицинском центре, куда был доставлен после предпринятой попытки суицида. Врачи учреждения спасли ему жизнь. Очнувшись после комы, мужчина получил счет в размере 93 тысяч долларов. (с)
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1 час.

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