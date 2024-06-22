США захлестнула волна суицидов. Люди уходят их жизни, став жертвами международных мошенников и потеряв всё имущество

михаил некрасов

Проблема не только В России.. т ещё больше ПРОБЛЕМЫ в мире от мошенников их стало больше и опаснее.. вот как их Вычислить обнаружить и Под суд.. и наказание должно быть внушительным чтоб другим было НЕПОВАДНО.НА САМЫЕ БОЛЬШИЕ СРОКИ.. ПРИ И ПОВТОРНОМ ПОЖИЗНЕННЫЕ..