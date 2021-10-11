Танцы в стрингах, женатый любовник и слухи о романе с Авериным: как живет Якунина из сериала "Склифосовский"

Раньше артистке приходилось работать в ночном клубе, чтобы содержать семью 53-летняя Анна Якунина покорила сердца своих многочисленных поклонников благодаря роли Нины Дубровской в сериале "Склифосовский", которую актриса исполняет уже девять лет.