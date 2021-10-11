ДНИ

89 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Козлов
    Конечно, надобно быть очень умным, чтобы давать подленькие интервью талмудисту Гордону.Лукашенко ответил...
  • Karmadon
    "... президент России четко дал понять, что готов встречаться с украинским лидером, поскольку отношения Москвы и Киев...В Кремле назвали ...
  • Александр Котов
    это пидоры, а не звездыЛукашенко упрекну...

Танцы в стрингах, женатый любовник и слухи о романе с Авериным: как живет Якунина из сериала "Склифосовский"

Танцы в стрингах, женатый любовник и слухи о романе с Авериным: как живет Якунина из сериала "Склифосовский"

Раньше артистке приходилось работать в ночном клубе, чтобы содержать семью 53-летняя Анна Якунина покорила сердца своих многочисленных поклонников благодаря роли Нины Дубровской в сериале "Склифосовский", которую актриса исполняет уже девять лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх