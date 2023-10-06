Буланова ответила на проклятия продюсера «Ласкового мая»

Разин рвал и метал, узнав, что кто-то собирается выступить на концерте в честь ШатуноваИсполнительница Татьяна Буланова сообщила, что не получит денежных средств за участие в концерте, организованном в честь покойного Юрия Шатунова.
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