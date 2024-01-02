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На блогера из Москвы заведено уголовное дело

На блогера из Москвы заведено уголовное дело

Жительница Москвы, 22-летняя блогер, известная под псевдонимом Евгения Хоффман, которая публично сожгла российский паспорт, задержана в Брянске по подозрению в надругательстве над государственным гербом России, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СК по Брянской области.

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