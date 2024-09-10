Названы семь продуктов, которые способствуют восстановлению печени

Среди них — капуста, куркума и сельдерей Печень до последнего не проявляет боли даже при необратимых процессах, поэтому важно заботиться о ее здоровье, отказываясь от вредных привычек и включая в рацион полезные продукты.
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